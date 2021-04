Verjetno ni človeka na tem svetu, ki bi stavil na to, da bosta v kvalifikacijski skupini J za nogometno svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju po uvodnih treh tekmah na vrhu Armenija in Severna Makedonija. Še posebno zato, ker je njun tekmec štirikratni svetovni prvak Nemčija. A zgodilo se je ravno to. Armenija je s tremi zmagami in devetimi točkami na prvem mestu, s šestimi pa ji sledi Severna Makedonija, ki jih ima enako kot Nemčija. Varovanci selektorja Igorja Angelovskega so v sredo v Duisburgu pripravili eno večjih presenečenj, ko so na kolena spravili izbrano vrsto Joachima Löwa.

Šele tretji poraz Nemčije v zgodovini kvalifikacij za SP »Težko vam opišem razočaranje, ki ga čutim. Nismo bili dovolj sveži, zato smo delali napake, ki jih že dolgo nismo. Ko smo igrali hitro, smo na trenutke delovali dobro, a nismo znali kontinuirano ogrožati vrat nasprotnika. Da se nam je kaj takšnega pripetilo na domačem igrišču, boli še bolj,« je po porazu skrušeno pojasnjeval nemški selektor Joachim Löw. Severna Makedonija je v Duisburgu povedla pred polčasom, ko je zadel Goran Pandev. V drugem je z enajstmetrovke izenačil Ilkay Gundogan, nato pa je v 85. minuti za zmago gostov, ki so na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa na 65. mestu, poskrbel nogometaš Napolija Eljif Elmas. Nemčija je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prejela prva gola in prekinila niz 35 tekem brez poraza v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki je trajal kar 20 let. Še bolj šokanten je podatek, da so Nemci v celotni zgodovini kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili vsega tri tekme – proti Portugalski leta 1985, Angliji leta 2001 in zdaj Severni Makedoniji. Slavje v Skopju in drugih severnomakedonskih mestih je bilo kljub ukrepom za zajezitev epidemije koronavirusa po zadnjem pisku ruskega sodnika Sergeja Karaševa nepopisno. Kot tudi prisotnih navijačev pred stadionom v Duisburgu. »Premagali smo reprezentanco, ki je štirikrat osvojila svetovno in trikrat evropsko prvenstvo. Ne morete si predstavljati, kako močno so na nas ponosni vsi prebivalci Severne Makedonije. Nikoli še nismo premagali tako trofejnega nasprotnika. Verjetno bomo razsežnost dosežka dojeli šele čez čas,« je razlagal vzhičen selektor Severne Makedonije Igor Angelovski.

Armenija z devetimi točkami Podoben čudež kot Severni Makedoniji na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo uspeva Armeniji. 99. reprezentanca na lestvici Fifa je najprej premagala Liechtenstein v gosteh z 1:0, nato doma Islandijo z 2:0, v sredo pa še Romunijo, ki so jo mnogi videli kot glavnega favorita za drugo mesto v skupini, s 3:2. Armenci so imeli proti Romuniji glasno podporo več kot 4000 navijačev s tribun. Še pet minut pred koncem so zaostajali z 1:2, a imeli igralca več. Ko je izenačil Varazdat Haroyan, so gostitelji močno pritisnili in minuto pred koncem prišli do enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Tigran Barseghyan. »Borili ste se od prve do zadnje sekunde. Iztisnili ste zadnje atome moči za soigralce in državo. Zmaga je izključno vaša. Veseli smo, da smo v teh težkih časih navijačem nekoliko polepšali dneve,« je po tretji zaporedni zmagi, kar Armeniji v kvalifikacijah za velika tekmovanja ni uspelo še nikdar, povedal njen selektor Joaquin Caparros.

Mancini se je izenačil z Lippijem Odlično so kvalifikacije za svetovno prvenstvo odprli Italijani, ki so dobili vse tri tekme, zabili šest golov, prejeli pa nobenega. Selektor Roberto Mancini je izenačil niz 25 tekem brez poraza na klopi azzurrov Marcela Lippija, do absolutnega rekorda Vittoria Pozza pa mu manjka še pet tekem brez poraza. »Vesel sem, da smo na vrhu skupine. Rekordom ne posvečam veliko pozornosti, saj ne prinašajo nobenih lovorik. Če že, bi rad ujel Lippija po dosežkih na svetovnih prvenstvih,« je povedal Roberto Mancini in s tem dal vedeti, da bi rad z Italijo osvojil naslov svetovnega prvaka, kot je uspelo Lippiju leta 2006. Precej prahu je dvignil obračun med Španijo in Kosovom. Španija je ena od držav, ki ne priznava odcepitve Kosova od Srbije leta 2008, kot je tudi ne Grčija, ki je prav tako v skupini B. Španska nogometna zveza je tako za tokratnega nasprotnika ves čas uporabljala naziv teritorij Kosova, nekaj časa pa se je celo zdelo, da ne bo dovolila predvajanja njihove himne pred tekmo in uporabe zastave. Na koncu do tega ni prišlo, tekma, ki so jo Španci dobili s 3:1, pa je minila v mirnem vzdušju.