Kolesarji kritični do nove ureditve v Kajuhovi ulici

V Ljubljanski kolesarski mreži so kritični do načrtov za ureditev dela Kajuhove ulice od križišča s Šmartinsko cesto do križišča s Kavčičevo ulico. Kolesarji občino pozivajo, naj namesto dodatnega voznega pasu več prostora nameni pešcem in kolesarjem.