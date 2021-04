V najnovejši študiji je sodelovalo 46.307 ljudi iz več držav. Med njimi jih je 927 potrjeno razvilo simptome covida-19. Od tega jih je bilo le 77 v skupini, ki je bila pred tem cepljena, 850 pa jih je bilo v skupini s placebom, sta podjetji objavili na svojih spletnih straneh

Na podlagi rezultatov študije sta podjetji tudi objavili, da je njuno cepivo stoodstotno uspešno pri preprečevanju težje oblike covida-19 glede na standarde ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in 95,3-odstotno glede na standarde ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA).

Prav tako so na podlagi tretje faze študije v Južni Afriki ugotovili, da je njuno cepivo stoodstotno učinkovito pri preprečevanju covida-19 v tej državi, v kateri je prevladujoča južnoafriška različica novega koronavirusa.

V študiji je sodelovalo 800 ljudi, devet jih je zbolelo za covidom-19, vsi v skupini s placebom, so pojasnili. Vseh devet primerov so sekvencirali in v šestih primerih je šlo potrjeno za južnoafriško različico.

Nove različice koronavirusa so namreč povzročale velike skrbi, da bi bila obstoječa cepiva lahko pri njih manj učinkovita. Ta študija Pfizerja in BioNTecha pa je zdaj dokazala, da so bile te skrbi odveč, poudarjajo v obeh podjetjih.

Prav tako so v podjetjih zadovoljni z varnostjo cepiva. To kažejo tudi rezultati tretje faze študije pri več kot 12.000 ljudeh, ki so bili z dvema odmerkoma cepljeni že pred več kot šestimi meseci.

»Za nas je pomembno, da smo še dodatno potrdili veliko učinkovitost in dobre podatke o varnosti cepiva, ki jih imamo zaenkrat, še posebej na dolgi rok,« je sporočil vodja in ustanovitelj BioNTecha Ugur Sahin. »Ti podatki so tudi prvi klinični rezultati preizkusa, ali cepivo lahko učinkovito ščiti pred trenutnimi različicami, ki krožijo. To je kritični dejavnik pri doseganju čredne imunosti za konec te pandemije,« je dodal.