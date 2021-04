V prihodnjem tednu bodo začeli o samotestiranju izobraževati zaposlene v vzgoji in izobraževanju, nato pa bi v tednu, ko se šola začne, že začeli s samotestiranjem. Tega bi izvajali v četrtek in petek, da bi potem lahko tisti, pri katerih bi bila okužba potrjena, do ponedeljka šli še na PCR test.

Ministrstvo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi pripravlja video vsebine za učence in dijake, ki bodo uporabljali teste.

Sicer pa je Poklukar na prvi dan ponovnega zaprtja države, ki naj bi trajalo do 12. aprila, dejal, da bo vesel, če bodo 11. aprila take številke o okužbah, kot so bile danes. Poudaril je, da so uveljavili ukrepe, ki jih je predlagala stroka. »Ukrepi so toliko eksaktni, da predvidevamo, da bomo omejili epidemijo,« je poudaril.

Glede obveznosti nošenja mask na prostem je minister priznal, da svetovalna skupna za covid-19 tega ni eksplicitno predlagala. Je pa govoril s posameznimi člani skupine in večinoma ni bila proti obveznem nošenju mask na prostem. Po njegovem mnenju se je treba zavedati, da se novi koronavirus prenaša kapljično in aerosolno, z nošenjem maske pa ta prenos zmanjšamo za 80 odstotkov. Zdi se mu pa pomembno, da ni obvezno nositi maske med rekreacijo in gibanjem na prostem.

Poklukar se zaveda, da bo velikonočna nedelja, ko je dovoljeno zbiranje dveh družin oz. pet odraslih oseb, prinesla dodaten riziko glede epidemije, ampak številni starejši potrebujejo podporo svojih otrok in vnukov, da lahko na praznični dan podoživijo to, kar je bistvo praznika.