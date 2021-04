V kriminalistični preiskavi, začeti na podlagi naznanila Finančne uprave RS (Furs), so na policiji med drugim ugotovili, da si je osumljenka dohodke v letih 2014 in 2015 kar sama izplačevala z bančnega računa družbe, na podlagi pooblastila za dostopanje do družbine elektronske banke, čeprav v tej družbi ni bila zaposlena, prav tako ni bila nikoli njena zastopnica oz. lastnica, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Kot so spomnili, je za kaznivo dejanje davčne zatajitve predpisana kazen od enega do osmih let zapora.