Dramatičen napad več sto džihadistov na mesto Palma na severu Mozambika, ki se je začel 24. marca, občasno streljanje pa se še vedno nadaljuje, pomeni novo etapo v širitvi islamskega terorizma v jugovzhodnem delu Afrike. Akcija, ki jo je izvedla skupina Ahlu Sunna Wahl Jamaa (ASWJ), od leta 2019 podružnica Islamske države, ima velik odmev v svetu, ker je v Palmi veliko tujcev in ker v bližini francoski naftni velikan Total gradi največji obrat v Afriki za utekočinjenje zemeljskega plina. Ameriški gigant Exxon-Mobil pa se je že pred nekaj tedni zaradi napadov ASWJ začasno odpovedal 30 milijard dolarjev vredni investiciji v črpanje zemeljskega plina. Vsekakor je gospodarska aktivnost na severu Mozambika vse večja, tudi zaradi zlata, rubinov, grafita in lesa.

Za zdaj ni znano, koliko smrtnih žrtev je zahteval napad v Palmi, ki ima nekaj več kot 50.000 prebivalcev. Priče trdijo, da po ulicah ležijo trupla. Domove naj bi zapustilo več deset tisoč ljudi, mnoge pogrešajo, med njimi tudi deset Južnoafričanov in enega Britanca. O situaciji v mestu ni pravih informacij, ker so zveze pretrgane.

Naivnost oblasti

Za nastali položaj v Palmi je kriva predvsem naivnost mozambiških oblasti, potem ko so avgusta lani na severu Mozambika džihadisti iz ASWJ osvojili in do danes ohranili nadzor nad pristaniščem Mocimboa, kar je v svetu ostalo precej neopaženo (očitno v tem kraju ni bilo tujcev). V zadnjih mesecih, ko je bilo še deževno obdobje, so v ASWJ razširili govorice, da so povsem oslabljeni, lačni in brez streliva. Tako jim je februarja mozambiški predsednik Filipe Nyusi obljubil amnestijo. A so že tedaj so izvajali akcije v Tanzaniji in napadali vasi okoli Palme, ki so se izpraznile, česar so se v Maputu, oddaljenem kakih 2000 kilometrov, celo veselili, misleč, da se uporniki ne bodo mogli več preskrbovati z ropanjem vaščanov. A skriti med bežečimi vaščani so džihadisti prišli v Palmo in prejšnji teden hkrati napadli na več koncih mesta.

V zadnjih štirih letih so džihadisti iz ASWJ na severu Mozambika zakrivili smrt najmanj 2700 ljudi, kakih 700.000 ljudi je zapustilo domove. Kljub temu pa lahko ASWJ na severu Mozambika računa na podporo dela domačinov, saj kljub hitremu gospodarskemu razvoju ti še naprej živijo v veliki revščini, medtem ko skorumpirani politiki, domači tajkuni in tuje družbe vse bolj bogatijo.