Koordinator Levice Luka Mesec je spomnil, da so že konec lanskega leta v petih dneh zbrali okoli 30.000 podpisov za referendum o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v SV, ki do leta 2026 predvideva za 780 milijonov evrov investicij. Koalicija je nato potrdila sklep o nedopustnosti referenduma, ki ga Levica izpodbija na ustavnem sodišču. Tokratna akcija za ustavitev novele zakona o izvrševanju proračuna je po Meščevih navedbah nadaljevanje lanske. »Vlada je pripravljena za orožje v samo šestih letih nameniti 780 milijonov evrov. Pri investicijah v zdravstvu iz Evrope in iz Slovenije bomo do takega zneska prišli šele v desetih letih in pol,« je dejal.