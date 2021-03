Lastniki nepremičnin na Hrvaškem, ki so v zadnjih dneh skušali prečkati slovensko-hrvaško mejo, izkušnjo opisujejo kot loterijo. Nekateri poročajo, da so se morali zaradi nezadostnih dokazil obrniti, drugi, da sta zadostovala vabilo na sestanek in negativni test, tretji, da jih niso niti ustavili. (Foto: Jaka Gasar)