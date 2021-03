Ronaldov kapetanski trak je namreč pobral eden od delavcev na stadionu in ga ponudil humanitarni organizaciji za pomoč pri zdravljenju težko bolnega polletnega dečka iz Kragujevca. Ljubitelji nogometa lahko od torka sodelujejo na dražbi, kjer so doslej zbrali že več kot 13 milijonov dinarjev oziroma približno 110.000 evrov. Nešportna poteza Ronalda, ki je stadion Rajka Mitića na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo med Srbijo in Portugalsko zapustil pred koncem srečanja, bo torej vseeno imela lep epilog.

Humanitarna organizacija "Zajedno za život" oziroma Skupaj za življenje je sporočila, da bo dobrodelna dražba do 2. aprila potekala preko portala Limundo. Starši bolnega dečka sicer potrebujejo 2,5 milijona evrov, njegova družina pa je javno zaprosila za pomoč vse državljane Srbije. Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi poziv Cristianu Ronaldu, naj sam odkupi svoj kapetanski trak in tako pomaga obolelemu dečku.

Tekma med Srbi in Portugalci se je sicer končala z remijem 2:2, Ronaldo pa je sodeč po posnetkih v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme vendarle zadel za zmago, a tega linijski sodnik ni videl. Linijske tehnologije na stadionu ni bilo. Nogometni svet je v naslednjih dneh seveda premleval potezo enega najboljših nogometašev na svetu. Med drugimi je bil kritičen Alessandro Del Piero bivši igralec Juventusa je dejal, da se je Ronaldo odzval pretirano.