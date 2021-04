Milenko Ačimović, selektor mlade reprezentance do 21 let: Lestvica kaže realno sliko

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je po visokem porazu z Italijo z 0:4 končala nastope na evropskem prvenstvu za zadnjem, četrtem mestu v skupini B z eno osvojeno točko in z razliko v golih 1:8. Slovencem ostane v uteho, da so bili v najtežji skupini predtekmovanja uspešnejši od sogostiteljev prvenstva Madžarov, ki so v skupini A končali brez osvojene točke in z razliko v zadetkih 2:11. Ob tem so vlaganja na Madžarskem v nogomet (infrastruktura, nogometne šole, klubi) po dekretu politike nekajkrat večja kot v Sloveniji. Po koncu tekmovanja je selektor Mile Ačimović spregovoril za Dnevnik.