V že tako napetih odnosih Zahoda s Kitajsko je za dodatno nejevoljo Pekinga poskrbel odziv generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa in štirinajstih držav (med njimi je tudi Slovenija) pod vodstvom ZDA na nedavno objavljeno poročilo skupine 17 strokovnjakov, ki je v kitajskem Wuhanu štiri tedne raziskovala izvor novega koronavirusa. V poročilu sicer piše, da je virus najverjetneje preskočil z netopirja na ljudi prek drugega živalskega posrednika in da je malo verjetno, da bi ušel z wuhanskega inštituta za virologijo, sicer najbolj priznane svetovne institucije za preučevanje netopirskih virusov. Znanstveniki WHO tudi niso potrdili hipoteze, da je virus na človeka preskočil na živalski tržnici v Wuhanu. Dodali so, da bodo potrebne nadaljnje preiskave, s katerimi bi ocenili, ali je virus izviral s kitajskih kmetij ali iz kakšne druge države v jugovzhodni Aziji. Tako oblikovano poročilo, ki sicer pušča številna odprta vprašanja, tudi ni podkrepilo trditev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je krivdo za razširitev virusa pripisoval prav inštitutu v Wuhanu, tik pred njegovim odhodom z oblasti pa je State Department objavil sporočilo, da so znanstveniki tega inštituta zboleli že jeseni 2019, torej več mesecev pred decembrom, ko je bil potrjen prvi primer okuženega.

Tedros Adhanom Ghebreyesus se je na poročilo, ki so ga pripravili znanstveniki njegove WHO, odzval z besedami, da ne verjame, da ti izsledki zadostujejo. Obregnil se je ob dejstvo, da Kitajska z znanstveniki ni delila vseh podatkov, saj niso dobili originalne zdravstvene dokumentacije prvih obolelih, temveč le povzetke. Vodja WHO je zato podprl dodatne preiskave, ki bi omogočile bolj trdne ugotovitve, kar v svojem poročilu priporočajo tudi znanstveniki WHO. »Čeprav je ekipa znanstvenikov ocenila, da je pobeg virusa iz laboratorija najmanj verjetna hipoteza, so potrebne dodatne raziskave, morda tudi z misijami znanstvenikov, ki sem jih pripravljen odobriti,« je napovedal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Vodja ekipe raziskovalcev WHO Peter Ben Embarek je zagovarjal poročilo, češ da so poskušali v njem poiskati vse argumente za in proti določeni hipotezi o tem, kako je prišlo do izbruha oziroma širitve koronavirusa. Dejal je, da je prihajalo do pritiskov na njihovo skupino iz Kitajske in tujine, kljub temu pa jim nihče ni narekoval, naj kaj umaknejo iz poročila.

Očitke Tedrosa je zavrnil Liang Wannian, vodja kitajske skupine strokovnjakov za covid-19, ki je sodeloval tudi pri pripravi skupnega poročila o izvorih virusa. Tuji znanstveniki so po njegovih besedah dobili vpogled v vso dokumentacijo na kraju samem, niso pa je mogli odnesti zaradi omejitev kitajske zakonodaje.

Štirinajsterica se je obregnila ob pogoje preiskave v Wuhanu Prav ob ta nepopolni dostop do dokumentacije se je v skupni izjavi obregnilo 14 držav (ZDA, Avstralija, Kanada, Češka, Danska, Estonija, Izrael, Japonska, Latvija, Litva, Norveška, Južna Koreja, Slovenija in Velika Britanija), nekoliko manj ostro izjavo je sprejela tudi Evropska unija. Štirinajsterica držav v izjavi ugotavlja, da bi morale znanstvene raziskave, kot je bila WHO-jeva v Wuhanu, potekati pod pogoji, ki bi omogočali neodvisne in objektivne predloge in sklepe. To po njihovi oceni ni pomembno zgolj za dognanja o izvoru te pandemije, temveč tudi za nadaljevanje obstoječe študije in za ravnanje pri naslednjih zdravstvenih krizah. V Beli hiši so WHO pozvali k nadaljnjim preiskavam o izvoru koronavirusa, v katere bi morali vključiti mednarodne in neodvisne strokovnjake.

Peking opozarja Tedrosove izjave je po kitajskih strokovnjakih kritizirala še državna oblast, ki je lani mednarodni javnosti zagotavljala, da je storila vse potrebno za zajezitev virusa, ko je zanj izvedela. Iz Pekinga so takrat prihajali tudi namigi, da bi virus na Kitajsko lahko prišel v zamrznjenem mesu iz tujine. To hipotezo so strokovnjaki v poročilu WHO ocenili kot mogočo, a zelo neverjetno. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so zdaj vnovič poudarjali svojo transparentnost in odgovorno ravnanje pri preiskavi ter opozarjali pred negativnimi posledicami »politizacije tega vprašanja, ki bi lahko ovirala globalno sodelovanje pri preiskavah izvora virusa«. V Pekingu so šli z opozorili še korak dlje: ogroženo bi lahko bilo tudi postpandemično sodelovanje.