Lane Smith: To je knjiga (Modrijan, 2021) Predstavljajte si slikanico, v kateri se srečata osel in beroča opica. Prvi drugo neumorno sprašuje, kaj ima v rokah, ali je s tem mogoče pošiljati sporočila, objavljati, igrati igrice ali vsaj tvitati… Vse dokler opica ne pojasni, da ima v roki knjigo, in s tem povsem zatrese oslov svet. Knjižico To je knjiga je napisal in ilustriral Američan Lane Smith, ki so ga najmlajši že spoznali prek Dedkovega vrta. Prevod Aleksandre Kocmut.

Vladimir Sorokin: Opričnikov dan (Beletrina, 2021) Rus Vladimir Sorokin, v preteklosti smo brali njegov roman Led, prihaja na Fabulo tokrat z delom Opričnikov dan. Dogajanje je postavil v Rusijo bližnje prihodnosti, v kateri bo ponovno vzpostavljena monarhija, njeni temelji pa bodo samoodločba, pravoslavje in tradicija. Medtem ko na Rdečem trgu sežigajo potne liste in iz države izganjajo diplomate, ima Rusija stike le še s Kitajsko, futuristična tehnologija pa se staplja z načini mučenja Ivana Groznega. Prevod je prispevala Andreja Kalc.

George Saunders: Lincoln v bardu (Litera, 2020) George Saunders, ki je nazadnje navdušil z zbirko kratke proze Deseti december, se je v zgodovinskem romanu Lincoln v bardu lotil pripovedi o ameriškem »očetu naroda«, šestnajstem predsedniku Abrahamu Lincolnu. Ta po smrti svojega 11-letnega sina Williama Wallacea le s težavo premaguje bolečino, zato se pripoved večinoma dogaja v budističnem medstanju, v bardu, torej nekje med smrtjo in ponovnim rojstvom, ko se predsednik pogovarja z malim pokojnikom. Za prevod je poskrbel Andrej E. Skubic.

Klemen Kordež: Hladna veriga (LUD Literatura, 2020) Hladna veriga je romaneskni prvenec epskega zamaha Klemna Kordeža, sicer literarnega kritika. Njegovi glavni liki – Deja, Jon in Tim – so vzorčna jedrna družina, ki živi v vseh pogledih privilegirano življenje. A ambicioznost in težnja po nadvladi usode povzročijo, da se začne podoba njihove popolne družine razkrajati. Če se v umetnosti prastari ideali mešajo z njeno instrumentalizacijo in sestopom v družbo, se tudi v družbi reakcionarne težnje mešajo z grožnjo radikalne svobode.