Zmanjkalo je vseh izgovorov

Začetek je bil sanjski. V Stožicah je v velikem slogu padla Hrvaška, svetovna podprvakinja. Slovenski nogometaši so potrebovali natanko deset let, da so na kolena spravili velesilo in dvignili navijače na noge. Reprezentanca je na tako intenzivni tekmi potrdila trend vzpona, a je idilično ozračje v nekaj dneh pokvaril moreč in prevečkrat ponovljen vzorec sedanje generacije. Poraz na gostovanju v Rusiji sprva ni bil tragičen zaradi spodbudne igre, po nedopustni odpovedi sistema na Cipru pa je zmanjkalo vseh izgovorov.