Glavni problem države so ena tiskovna agencija, javna RTV in dva časopisa? Tako usodni so, da je treba v tri krasne poslati evropski parlament? Dajte no. Tudi faraoni so se radi pritoževali nad hieroglifi, niso pa začeli vojn zaradi njih, ampak za zlate palice. Podreditev novinarstva kot poklica vladnim uslužbencem za stike z javnostjo ni cilj tega cirkusa. Je zgolj pot do zlatih palic. Novinarstvo je treba nevtralizirati, da nobena profesionalna medijska hiša ne bo nadzorovala finančnih tokov, ki državna sredstva pretakajo v blagajne političnih zaveznikov in prijateljskih gospodarskih družb.