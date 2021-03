Danes se soočamo s popolnim kaosom in ponovno ocenjujemo, da gre za diskriminacijo starejših in onemoglih ranljivih skupin, ki je nihče ne nadzira. Gre za še eno obliko starizma, skrajno neprimeren odnos do starejših. Podatki govorijo o tem, da je bilo cepljenih občutno premalo starejših od 65 let, ki so najbolj ogroženi.

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost nasprotujemo tudi vsem poskusom prisilnega cepljenja, na kar so nas opozorili nekateri sorodniki stanovalcev v domovih starejših. Cepljenje je odločitev vsakega posameznika in njegovo voljo je treba spoštovati. Vlada pa naj nemudoma okrepi vsem dostopne informacije o koristih cepljenja za vso družbo in tudi za posameznika.

Biserka Marolt Meden

predsednica Srebrne niti