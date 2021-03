Do zadnje strani: Ubiti idejo, ki ubija

Uboj komturja, 700 strani dolg roman v dveh delih slavnega Japonca Harukija Murakamija, se začne s koncem, namreč z nenadnim koncem šest let tajajočega zakona, ki ga žena abruptno oznani svojemu možu, slikarju, še enemu introvertiranemu avtorjevemu moškemu liku brez imena. Ta zloži stvari kovček in pobegne, da bi se med potovanjem vsaj sestavil, če že ne znova našel. Čez čas se naseli v hišici na hribu, ki je pripadala slavnemu slikarju Amadu, prijateljevemu očetu, ki je moral v dom za ostarele. A to odmaknjeno zatočišče se kmalu pokaže v kaj čudni luči: na podstrešju odkrije izjemno Amadovo sliko Uboj komturja, ki ga povsem prevzame in za katero postopoma ugotovi, da pod prizorom iz Mozartove opere Don Giovanni skriva spodleteli poskus uboja nacista na Dunaju leta 1937, v katerem je bil Amada kot študent udeležen skupaj s svojo izvoljenko, ki so jo nacisti ubili, njega pa izgnali na Japonsko.