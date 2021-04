O življenju v hiši, ki jo je kot »pravljico z Barja« upodobil slikar Božidar Jakac in ki ob cesti v Črni vasi vidno propada, zgovorno govorijo pozabljeni plašči v stari leseni omari ter umazana in raztrgana posteljnina na polomljeni postelji. Na razbitih oknih še vedno visijo zavese, odprta vhodna vrata pa radovedno oko povabijo v vežo, kjer v levem kotu stoji stara črna kuhinja. Posode in pokrovke na steni, lesene košare in polomljena miza pripovedujejo življenjske navade družine, o kateri domačini ne vedo veliko. Kot je zapisal zdaj že pokojni Jernej Strle, sta v hiši živela zakonca Janez in Metka s hčerkama Ivanko in Mimi. Spominjajo se jih kot prijaznih, vernih in dobrosrčnih ljudi, ki pa so živeli bolj v svojem svetu. Hrano so kuhali in pekli v peči in ne na štedilniku. Vode niso imeli v hiši, ampak so uporabljali vodo iz Zidarjevega grabna, ki je bila vedno čista in hladna. V grabnu so tudi hladili mleko in prali perilo.

Želijo si odgovornega lastnika Hiša v Črni vasi, ki še vedno nosi številko 219, naj bi bila ena prvih na Barju, zgrajena verjetno že pred letom 1844. Kot pravi Milena Parteli, ki Barje vsak dan na novo odkriva tudi skozi objektiv fotoaparata, so temelji Tomaževe hiše, kot se hiša imenuje, na fažinah – v snop povezano dračje, položeno v izkopan jarek v šoto, čez pa sta položena kamenje in opeka. »Hišo sestavljajo veža s črno kuhinjo, dnevni prostor oziroma spalni del, kamra in shramba. Podi so leseni oziroma tudi iz zbite ilovice. Sanitarije so bile zunaj, kjer je bil tudi svinjak in drvarnica,« pripoveduje sogovornica med hitrim ogledom hiše, kjer trenutno domujejo, vsaj po iztrebkih sodeč, manjši in tudi malo večji glodavci. »Tomaževa hiša čaka na princa na belem konju z veliko torbo denarja in odločitvijo za njeno obnovo oziroma rekonstrukcijo,« pojasni sogovornica, ki si želi, da bi hiša našla odgovornega kupca, ki bi v njej prepoznal ves potencial. »Turistično društvo Barje in nekateri krajani iščemo možnosti, da bi se hiša nekako popravila in ohranila ter bi tako ostala kot svojevrsten spomenik bodočim rodovom. Lepo bi bilo, če bi v hiši kot možnem muzeju potencial videla tudi Mestna občina Ljubljana in hišo s pripadajočo parcelo kupila.«