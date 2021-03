V Prešernovem gledališču Kranj so 51. Teden slovenske drame zaradi trenutnih razmer preložili na november, vseeno pa so se odločili, da nekatere vsebine osrednjega festivala domače dramske pisave, ki bi sicer potekal ravno v teh dneh, izpeljejo v tradicionalnem terminu. Tako so na svetovni dan gledališča, ko bi se moral festival začeti, kot običajno razglasili besedila, ki so se prebila v ožji izbor za nagrado Slavka Gruma, namenjeno najboljši drami leta – zmagovalko pa bodo razglasili v torek, na dan, ko bi sicer nagrado podelili na sklepni slovesnosti festivala. Ob tem bodo podelili tudi nagrado za mladega dramatika oziroma dramatičarko in Grün-Filipičevo priznanje za dosežke na področju dramaturgije.

Od robotov do čarovnic

Žirija za podelitev Grumove nagrade in nagrade za mladega dramatika, ki so jo tokrat sestavljali Matej Bogataj, Srečko Fišer (predsednik) in Amelia Kraigher, je obravnavala skupno 47 besedil – enajst dram, ki so prispele na natečaj za mlade dramske avtorje oziroma avtorice, in 36 besedil, prispelih na natečaj za Grumovo nagrado. Izmed slednjih je za nagrado nominirala štiri: grenko znanstvenofantastično komedijo Franc, ki jo je napisala Vedrana Grisogono Nemeš, dramo potem že tečemSimone Semenič, ki obravnava usodo žensk skozi zgodovino, besedilo Tega okusa še niste poskusiliMaje Šorli, ki se angažirano loteva teme rušenja visokega šolstva, in preplet petih prizorov iz »vsakdana slovenskih izobraženk« Delo in deklica I.–V.: Drame tlačank avtorice Nike Švab.

Letošnji natečaj za Grumovo nagrado je bil sicer izpeljan po novih merilih, ki določajo, da lahko na njem sodelujejo samo še neobjavljena in neuprizorjena besedila; v preteklih letih se je namreč dokaj pogosto zgodilo, da so bile nekatere sodelujoče drame uprizorjene (ali vsaj uvrščene na repertoarje) še pred zaključkom natečaja, ki naj bi bil v osnovi anonimen, kar je seveda povzročalo kar nekaj zagat. To sicer ni pretirano vplivalo na količino nastalih besedil, ki je primerljiva s preteklimi leti, kakor je mogoče sklepati po besedah žirije, pa njihova kakovost precej niha.