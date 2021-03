Sprehajalci ob Večni poti lahko te dni občudujejo cvetoče japonske češnje. Češnje, ki še danes cvetijo v nasadu, so k nam pripeljali pred dobrimi dvajsetimi leti, kot darilo japonske države. Za nasad z okoli sedemdesetimi drevesi skrbi ekipa Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. »Zdaj, ko so potovanja omejena, prav tako stiki, nas rastline povezujejo. Japonske češnje, ki se potem združijo s cvetenjem naših češenj, tako simbolizirajo povezavo daljne vzhodne kulture z našo in hkrati z drugimi celinami, saj povsod, kjer zacvetijo češnje, ljudje pod njimi uživajo,« je o cvetočem nasadu povedal vodja ljubljanskega Botaničnega vrta Jože Bavcon in pojasnil, da danes takšen uvoz dreves zaradi karantenskih pogojev za rastline ne bi bil mogoč.

Že pred dvema desetletjema so drevesa japonskih češenj, preden so jih posadili na zdajšnjo lokacijo, morala najprej v karanteno. »Japonske češnje so v Slovenijo prišle pomladi 1999 in so eno leto preživele v karanteni. Posajene so bile na posebej izolirani njivi v Botaničnem vrtu. Tam so bile pod stalnim nadzorom fitopatologov, da bi ugotovili, ali so morda z njimi prišle kakšne nevarne bolezni,« se spominja Bavcon.