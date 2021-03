Zvišane cene ravnanja z odpadki

S spremembo odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Mestne občine Ljubljana je po novem določeno enoletno obračunsko obdobje, so sporočili iz sveta RCERO Ljubljana. Člani sveta so na podlagi obravnavanega elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leto 2021 že potrdili predlagane spremenjene cene storitev za letošnje leto. Odločitev bodo uporabniki občutili na položnicah že 1. aprila, ko bo povprečni mesečni strošek za gospodinjstvo višji za 0,70 evra, kar pomeni da se bo s sedanjih 10,53 evra dvignil na 11,23 evra oziroma za 0,24 evra na osebo (s sedanjih 4,02 evra na 4,26 evra).