Največ povzročiteljev je starih od 35 do 44 let, kot glavna vzroka nesreče izstopata neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Največ nesreč se pripeti spomladi in poleti, in sicer konec tedna v popoldanskem času. Med povzročitelji je daleč največ voznikov z vozniškim stažem do pet let.

Za varno vožnjo so nujne razsodnost, izkušnje, strpnost in treznost, opozarjajo reševalci, policisti, zdravniki in trenerji varne vožnje. »Ko po dolgi zimi znova sedeš na motor, čustva naredijo svoje in razum pogosto ostane doma. Če se kot motoristka spomladanskih temperatur veselim, se jih na sončen vikend kot dežurna zdravnica bojim,« pravi zdravnica in motoristka Lara Lenart. »Pred začetkom sezone morajo motoristi poskrbeti za opremo, motorno kolo in zase s fizično pripravljenostjo in treningi motorističnih znanj in spretnosti,« pa opozarja Igor Mihajlik, trener varne vožnje z Agencije za varnost prometa.

Motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju motornega kolesa, še večji izziv pa so kritične situacije, v katerih je napačna reakcija lahko usodna. Izobraževanje in redno obnavljanje znanja in praktičnih spretnosti so nujni. tak