Predlog koalicije za razrešitev Zorčiča, ki je skupaj s poslancema Janjo Sluga in Branislavom Rajićem zapustil SMC, je v torek ob obstrukciji večjega dela opozicije na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev. Za razrešitev bi bilo potrebnih 46 glasov. Periča je ob tem najbolj presenetilo to, »da je del opozicije po tistem, ko je še nedavno ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici vneto zagovarjal, da je treba prevzeti glasovnice, zdaj obrnil ploščo in jo ucvrl iz dvorane«. »Očitno si niso tako zelo zaupali, kako bi glasovanje potekalo,« je ugotavljal v današnji izjavi novinarjem v DZ.

Po njegovem mnenju bi do zamenjave predsednika moralo priti že iz ustaljene demokratične prakse tudi v primerljivih državah. Poudaril je, da ne gre za oceno Zorčičevega dela na mestu predsednika DZ, ampak je to zgolj posledica spremenjenega razmerja političnih sil. Spomnil je na še en obrat, in sicer, da so Zorčiča v torek podpirali tisti, ki ga pred enim letom niso.

Če bo ostal predsednik DZ, bo to po Peričevih ocenah gotovo spremenilo dinamiko med DZ in vlado. »Morda se sliši idealistično, da vlado vodi koalicija, DZ pa opozicija. A neka sinergija mora biti,« je pojasnil. Dodal je še, da to ne pomeni podrejanja DZ vladi. A če se kakšni postopki zavirajo, je po Peričevih besedah težko pod streho spraviti določene zakone.

O nadaljnjih korakih bo v četrtek popoldne razpravljal izvršni odbor SMC. Ena od možnosti, da pridobijo večino, je po Peričevih besedah Počivalškova vrnitev z ministrstva za gospodarstvo v DZ, a sam tega trenutno ne bi naredil. Kot je pojasnil, Počivalšek prihaja iz gospodarstva in zato ga poslanci vidijo na položaju gospodarskega ministra, kjer lahko po njihovem mnenju najbolje opravlja svoje poslanstvo.

Na vprašanje, ali bi bila morebitna Počivalškova vrnitev v DZ pogojevana z zahtevo, da postane predsednik DZ, pa je odgovoril, da so številne možnosti odprte, a ne bi rad ugibal, saj bo to rezultat pogovorov. Pogovori o drugih možnostih potekajo, vsi še niso bili opravljeni: »Dejansko se nam nikamor ne mudi. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.« Prihodnji dnevi bodo po Peričevem mnenju prinesli bolj oprijemljive odgovore na ta ugibanja. Verjame pa, da veliko več poslancev podpira vlado, kot so pokazale številke pri glasovanju. »Marsikdo si trenutno ne želi na volitve,« je dodal.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je v torek napovedal nov poskus Zorčičeve zamenjave. V primeru njegove razrešitve je bila koalicija v torek dogovorjena, da za novega predsednika DZ predlaga vodjo poslancev NSi Jožefa Horvata.