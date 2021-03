SŽ-Potniški promet je zaradi vladne zaostritve interventnih ukrepov za zajezitev covida-19 in prehodom na šolanje na daljavo od 1. do 11. aprila prilagodil vozni red. Kot so sporočili iz infrastrukturnega ministrstva, bodo vlaki vozili po voznem redu, ki velja v času šolskih počitnic.

Enako velja tudi za javni avtobusni potniški promet, so dodali. Vozniki v javnem potniškem prometu, spremljevalno osebje v železniškem prometu in taksisti se morajo najmanj enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom. Izjema so tisti, ki so bili cepljeni ali pa so covid-19 že preboleli.