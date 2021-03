Konec februarja je nevladna organizacija Liga za človekove pravice tožila belgijsko državo in zahtevala, da belgijski parlament sprejme ustrezen pravni okvir za omejitvene ukrepe, namenjene zajezitvi virusa. Prvostopenjsko sodišče v Bruslju je danes obsodilo državo in ji naložilo, da v 30 dneh odpravi vse izredne ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, določene v ministrskih odlokih. Druga možnost je, da sprejme ustrezno pravno podlago, saj ta zdaj ne obstaja, so odločili sodniki.

»Zdi se, da ukrepi, določeni v ministrskem odloku iz 28. oktobra 2020 in naslednjih odlokih, ki omejujejo ustavne svoboščine in človekove pravice, ne temeljijo na ustrezni pravni osnovi,« so zapisali. Sodišče je določilo 5000 evrov kazni za vsak dan nespoštovanja odločitve, a največ 200.000 evrov, navajajo mediji. Država, ki jo predstavlja notranje ministrstvo, se lahko pritoži. Vendar pa se ob pritožbi 30-dnevni rok ne bo podaljšal.

V Ligi za človekove pravice so v prvem odzivu sporočili, da mora o omejitvah temeljnih svoboščin, uvedenih za zajezitev epidemije, nujno razpravljati parlament. Poudarili so, da se pravice in svoboščine lahko omejujejo, da bi zaščitili življenja in zdravje, vendar pa mora biti to pravično in sorazmerno.