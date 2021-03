Ob tem je ob robu obiska v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor dodal, da sta z Zorčičem v vsem času, odkar opravlja svojo funkcijo, odlično sodelovala, zato upa, da bo tako tudi v prihodnje.

Glede nastalega položaja, v katerem niti koalicija niti opozicija nimata dovolj glasov, je dejal, da ni usodno vprašanje, ali imamo manjšinsko vlado ali ne, saj smo tudi v mandatu prejšnje imeli opravka z vlado, ki je opravljala svoje delo v pogojih manjšinske podpore. »Vendar je svoje delo lahko opravljala. Dokler bo ta vlada ocenila, da svoje delo lahko opravlja in da se lahko osredotoča predvsem na zaključno fazo soočanja z zdravstveno krizo, potem menim, da tudi v takih, sicer politično težjih pogojih, država lahko sprejema vse nujne ukrepe in se uspešno sooči s krizo,« je prepričan Pahor.

Predsednik ne izključuje niti možnosti, da bi se sestal s predsedniki parlamentarnih strank, saj je sam ves čas zelo naklonjen dialogu. Spomnil je na srečanje izpred meseca dni na Brdu pri Kranju, na katerem je sodelovalo sedem od devetih predsednikov parlamentarnih strank, kjer so se po njegovih besedah pogovarjali tudi o številnih vprašanjih, ki niso bile neposredno povezane s samim reševanjem krize.

Če bo politična volja in bodo voditelji strank menili, da je lahko v kakšno pomoč ali korist za to, da bi se pogovarjali, izmenjali mnenja in poiskali najboljšo rešitev za to, da se okrepi zaupanje ljudi v ravnanje oblasti, je Pahor pripravljen to storiti.

Na vprašanje o možnostih za predčasne volitve je odvrnil, da je bil pred dobrim letom zaradi soočanja s krizo zadovoljen, ker smo dobili vlado, v tej krizi pa smo še vedno. »Vsak, ki poskuša nepristransko gledati na politični prostor, razume, da je dobro, če imamo v času krize operativno vlado. To je boljše kot razpis volitev in odlašanje z vzpostavitvijo nove oblasti,« je dejal Pahor.

Če ni mogoče drugače, potem lahko po njegovem mnenju pride tudi do tega slabšega scenarija, a imenovanje ali razrešitev vlade je stvar državnega zbora, in ne predsednika države. Ves čas aktualne krize in tudi sicer je njegov moto, da vlade ne podpira, pač pa z njo sodeluje. To velja za katerokoli vlado, tudi s to in do konca, je še dodal, saj le v sodelovanju vidi moč, da skupaj premagajo sedanje razmere.