Kot je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite, bo Hrvaška od polnoči pri prehodu hrvaške meje omogočala vstop tudi potnikom, ki bodo predložili potrdilo o negativnem antigenskem testu.

Povedal je, da bodo dovolili vstop državo tudi potnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju, tudi s cepivi, ki niso potrjena v EU, kot sta rusko ali kitajsko. Od drugega odmerka bo sicer moralo miniti najmanj 14 dni.

V Hrvaško bodo lahko vstopili tudi tisti, ki so preboleli covid-19 v zadnjih 180 dneh. Izjema bo veljala za otroke do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo epidemiološke pogoje za vstop na Hrvaško. Izjema bo veljala tudi za »digitalne nomade«, je še povedal Božinović, a ni pojasnil, kako bodo to preverjali v praksi. Minister tudi ne pričakuje, da bodo imeli zaradi spremenjenih ukrepov na meji občutno več obiskov.

Dodatno poostrili ukrepe

Na državni ravni bodo s četrtkom nekoliko poostrili posamezne protikoronske ukrepe, tako da so znova prepovedali uporabo športnih dvoran za treninge, z izjemo prvega in drugega razreda športnikov. Vnovično so zaprli tudi otroške igralnice in delavnice v zaprtih prostorih. Ukrepi bodo veljali do 15. aprila.

Božinović je poudaril, da so lokalni štabi civilne zaščite v posameznih županijah dodatno poostrili ukrepe, kot je to v splitsko-dalmatinski in šibeniško-kninski županiji, v katerih so znova uveljavili obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem, ko se na določenih lokacijah, kot so tržnice, pričakuje večje število ljudi.

Prav tako so omejili obratovanje gostinskih lokalov do 20. ure. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 20. in 6. uro zjutraj. Obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem, tudi na terasah gostinskih lokalov, pa so napovedali v Zagrebu.