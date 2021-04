***

Janja Bogataj je povedala, da je v mnogih družinah situacija res težka, starši se bojijo, da bodo izgubili službo, bolnega otroka niti k zdravniku ne upajo več peljati, ker to pomeni njihovo ponovno odsotnost. Vrtci so varno okolje, kjer je poskrbljeno za higienski minimum, prehrano, primerno socialno okolje in strokovni kader. Upoštevajo tudi vsa priporočila Nijz, zato vrtčevska dejavnost lahko nemoteno poteka od lanskega maja naprej. ik