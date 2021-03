Primanjkljaj sektorja država je v lanskem letu znašal 3,868 milijarde evrov ali 8,4 odstotka BDP, kar je za 4,075 milijarde evrov slabši saldo od tistega v letu 2019. Primanjkljaj centralne države je znašal 3,959 milijarde evrov, medtem ko sta druga dva sektorja ustvarila presežek; lokalna država v višini 83 milijonov evrov, skladi socialne varnosti pa osem milijonov evrov, je danes sporočil državni statistični urad (Surs).

Prihodki celotnega sektorja so bili za 4,6 odstotka nižji kot v letu 2019, v glavnem zaradi nižjih davčnih prihodkov. Davki na proizvodnjo in uvoz so bili nižji za 9,8 odstotka, tekoči davki na dohodke in premoženje pa za 9,4 odstotka.

Izdatki sektorja so bili v primerjavi z letom 2019 višji za 14,8 odstotka. Glavni razlog za tako visok porast so bili izdatki, povezani z odpravljanjem posledic epidemije novega koronavirusa. Subvencije so bile višje za 1,475 milijarde evrov ali za kar 425 odstotkov, socialna nadomestila in pomoči v denarju pa za 759 milijonov evrov oziroma 10,3 odstotka

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2020 znašal 37,429 milijarde EUR ali 80,8 odstotka BDP. V primerjavi s koncem leta 2019 se je zvišal za 5,684 milijarde evrov ali za 15,2 odstotne točke BDP.

Leta 2019 so slovenske javne finance ustvarile presežek v višini 0,5 odstotka BDP in leta 2018 v višini 0,7 odstotka BDP. Leto 2017 so končale izravnane, še prej pa je država beležila javnofinančni primanjkljaj.

Večina poslabšanja javnih financ v letu 2020 izvira iz ukrepov, namenjenih preprečevanju in omejevanju posledic epidemije, a fiskalni svet opozarja, da so lani hitro rasli tudi nekateri izdatki, ki s krizo niso neposredno povezani, kot je denimo rast stroškov dela ter izdatkov za blago in storitve. Poleg tega so nekateri protikoronski ukrepi takšni, da ne naslavljajo posledic krize oz. jih naslavljajo na neustrezen način, tudi s slabšanjem strukturnega položaja javnih financ, je opozoril fiskalni svet.

Marca rast cen tako na letni kot mesečni ravni

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin marca zvišale. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,3-odstotna, najbolj pa so se v primerjavi s februarjem podražili naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile v primerjavi s februarjem za 6,1 odstotka višje, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 odstotka. Marčno inflacijo so zvišale še za 3,3 odstotka višje cene oblačil in obutve, oprema za šport pa se je v povprečju podražila za 14 odstotkov. Po drugi strani so inflacijo blažile pocenitve zimskih počitniških paketov, ki so bili nižji za 9,4 odstotka.

V letni primerjavi je bila rast cen 0,1-odstotna, pri čemer so k inflaciji največ prispevale višje cene elektrike Električna energija se je namreč marca v primerjavi z enakim mesecem lani podražila za kar 38,7 odstotka. Ob tem statistični urad opozarja, da se je elektrika marca lani opazneje pocenila zaradi vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevkov. Letno inflacijo so v največji meri ublažile pocenitve oblačil in obutve, ki so bile v povprečju za 8,8 odstotka nižje kot marca lani.