Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti v hišni preiskavi našli tudi pripomočke za pakiranje in tehtanje ter okoli 4000 evrov gotovine.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga bodo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami predvidoma danes privedli k preiskovalnemu sodniku.