Podjetje, ki je v preteklem letu, ki je bil polno izzivov, najbolj izstopalo, si bo zaslužilo postati ambasador z nazivom slovenski startup leta 2021. Kdo bo nosilec tega laskavega naziva, bomo izvedeli 10. junija, ko bo skupnost Start:up Slovenija razglasila zmagovalca. Trenutno poteka nominacijski postopek, v katerem aktivni člani startup ekosistema nominirajo vsak največ eno podjetje. Komisija bo med vsemi prejetimi nominacijami izbrala pet finalistov, ki se bodo maja predstavili pretežno mednarodni strokovni komisiji, ki bo izbrala zmagovalca.

Vsak, ki se poda na podjetniško pot, hitro spozna, da uspeh čez noč v resnici zahteva več let trdega dela, polnega odrekanja in ostrega fokusa. Vsak začetek je skromen v smislu doseženih ciljev (in pogosto tudi financ), a vztrajnost, trma in močna vizija ustanoviteljev na koncu tehtnico uspeha običajno prevesijo v prid podjetja. Vse to velja tudi za startup podjetja, prejemnike nagrade slovenski startup leta, ki jo podelijo vsako leto v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Spoznajmo zgodbe zadnjih treh prejemnikov nagrade.

V šestih letih od dvojca do ekipe 120 ljudi

Dolgoletna znanca David Mohar in Jan Dobrilovič sta v letu 2015 sklenila združiti moči in čistilne storitve enkrat za vselej premaknila iz črnega v popolnoma reguliran trg. Razvila sta platformo Beeping, ki predstavlja most med gospodinjstvi in čistilci. Z njeno pomočjo lahko hitro, varno in učinkovito najemate preverjene čistilce za svoj dom. Ekipa Beepinga, ki je najprej omogočala čiščenje le za fizične osebe, lani jeseni pa svoje storitve razširila še na segment poslovnih prostorov, je po treh letih obstoja postala prepoznavna blagovna znamka pri nas in na Hrvaškem. V istem letu je prejela naziv slovenski startup leta 2018.

David in Jan sta podjetnika, ki se pri svojem delu vedno naslanjata na številke in ne čustva. Njuno sistematično in strukturirano delo je navdihujoče in je tako vzor v startup ekosistemu. Dokaz za to je Janova naslednja izjava: »Med našimi sodelavci so predvsem ženske med 30. in 45. letom starosti, ki že imajo izkušnje in pri svojem delu zares uživajo. Zanimanje za delo pri nas je zelo veliko, vendar pa jih od vseh prijavljenih kandidatov v svojo mrežo sprejmemo le okoli sedem odstotkov, saj imamo dokaj visoka in zelo jasna merila.«

Prav podatkovno gnano poslovanje je najbolj prepričalo komisijo, ki ga je opisala kot vzorno, učbeniško in za vzor generacijam, ki prihajajo. Tako poslovanje jim pomaga ohranjati vzdržen poslovni model in okoli 20-odstotno rast poslovanja. »Vesel sem, da je komisija prepoznala pomen urejenosti procesov, kar je za poslovanje izjemnega pomena in se pri startupih po navadi kar nekako spregleda,« je povedal Jan, ki mu posel in takoj za njim nogomet predstavljata največjo strast v življenju. Ekipa trenutno šteje več kot 120 članov, po dobrih temeljih na slovenskem in hrvaškem trgu pa se že nekaj časa pripravlja tudi za vstop na trg Zahodne Evrope. Zaradi razglašene pandemije v letu 2020 so morali načrt nekoliko prestaviti, a v tem času ne počivajo, kar dokazuje njihova konstantna rast. Po lanskem prvem valu pandemije so zrasli za 2,5-krat.