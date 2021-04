Oblikovanje spalnice: občutek topline v prostoru

Pri oblikovanju interjerja spalnice prevladujejo svetle in nevtralne barve, ki prostor optično povečajo in mu dajejo pomirjujoč učinek. Kljub kombinaciji samo treh odtenkov (svetlo rjave, sive in bele) in uporabi preprostih, čistih linij ima prostor občutek topline, umetniške slike pa dopolnjujejo njegovo celostno podobo.