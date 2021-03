Michael Porter mlajši je k zmagi; temelje do slavja so domači košarkarji tlakovali že v uvodnih minutah, ko so si priigrali 25 točk naskoka, dodal 27 točk, Nikola Jokić pa 21 in deset skokov.

Zlata zrna so prvič po koronski pandemiji sredi marca lani nastopala pred domačimi navijači. "Prav navijači so bili danes odločilni in zaradi njih smo igrali še bolj odločno. Lepo je bilo, da smo jih spet imeli v dvorani," je dejal prvi strelec tekme Murray.

Pri Philadelphii, ki po porazu le še za malenkost brani prednost na vzhodu pred Brooklyn Nets, je največ točk, 13, zbral rezervist Tyrese Maxey, ki je vse točke dosegel v zadnji četrtini.

Naslednja tekma Denver čaka v četrtek, ko bo gostoval pri Los Angeles Clippers, za tem pa bo v domači dvorani gostil naslednjih pet obračunov.