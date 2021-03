Slovenci so v tekmo šli z načrtom, da si z zmago priigrajo drugo mesto v skupini B in napredovanje v četrtfinale, ki se bo začel 31. maja. A načrt se jim je hitro podrl, saj se je zgodilo točno tisto, kar se ne bi smelo s hitrim vodstvom Italijanov. Po njem je prišlo do razpada sistema Slovencev in potnik v četrtfinale je bil odločen po 25 minutah. Čeprav so pri Italijanih zaradi rdečih manjkali kar štirje nogometaši, so v tekmo šli odločni, agresivni in bojeviti, kar je bilo očitno že med prepevanjem himne. Povedli so iz prve nevarne akcije v deseti minuti. V enem napadu so sprožili kar tri strele, dva so neodločni Slovenci še odbili, ob poskusu Maggioreja pa je bil vratar Vekić nemočen. Ko je Slovenija skušala prevzeti niti igre, je naivno izgubila žogo na sredini igrišča in Raspadori je po globinski podaji ter bliskoviti akciji v 19. minuti povišal na 2:0. Italijani so postali neulovljivi za Slovence, ki so jih krotili le še s prekrški (Zaletel, Vekić) za enajstmetrovko. V 25. minuti je Cutrone realiziral kazenski strel, v 45. miniti pa je Vekić njegov strel ubranil. Slovenija je edino priložnost za gol v prvem polčasu zapravila preko Matka.

Selektor Ačimović je med polčasom zamenjala kar tri igralce, a napredka v igri ni bilo. V 50. minuti so Italijani povedli že s 4:0, ko so proti naivnim Slovencem hitro izvedli prosti strel, kapetan Cutrone pa je dosegel izjemno lep zadetek s strelom z 20 metrov. Slovenci so iskali častni gol, a vsi poskusi niso bili uspešni. Da v slovenski mreži ni počila petarda, je preprečil vratar Vekić.

Izidi tretjega kroga na EP do 21 let, skupina A: Nemčija – Romunija 0:0, Nizozemska – Madžarska 6:1, končni vrstni red: Nizozemska 5, Nemčija 5, Romunija 5, Madžarska 0; skupina B: Italija – Slovenija 4:0, Španija – Češka 2:0, končni vrstni red: Španija 7, Italija 5, Češka 2, Slovenija 1.