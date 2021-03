Na sedežu Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) zaradi v nedeljo sprejetih omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa ta teden vlada alarmantno stanje. Skladno z vladnim odlokom bodo med 1. in 12. aprilom med drugim znova prekinjene vse športne aktivnosti, prepoved ne bo zaobšla niti tekmovanj v okviru prve slovenske odbojkarske lige. Zveza in klubi so se zaradi tega znašli v hudi bitki s časom, saj morajo po navodilih Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) vsa tekmovanja na nacionalni ravni v sezoni 2020/21 zaključiti najkasneje do 18. aprila, dan pozneje pa morajo biti igralci in igralke že na voljo svojim reprezentancam. Ob trenutni situaciji je že jasno, da bodo odbojkarji in odbojkarice zaradi časovne stiske ostali brez zaključnega turnirja v slovenskem pokalu (med 16. in 18. aprilom), na nitki pa visi tudi epilog sklepnega dela državnega prvenstva, kjer prav v teh dneh potekajo boji za tretje mesto in za naslov prvaka.

Glede na dozdajšnji potek finala še najbolje kaže pri ženskah. V seriji na tri zmage Calcit Volley vodi proti mariborskemu Braniku z 2:0. Bistveno bolj pa je situacija zapletena pri moških. Tam sta se ACH Volley in Merkur Maribor prvič pomerila minuli petek, včerajšnja druga tekma v Ljubljani pa je bila zaradi koronavirusne okužbe igralca v vrstah Štajercev – po neuradnih informacijah gre za člana udarne postave – odpovedana. »Naš igralec je bil v ponedeljek sprva pozitiven na hitrem testu, pozneje pa še na PCR-testu. Ker smo v nedeljo normalno opravili dva treninga, smo bili v ožjem stiku z njim, zato je bila vsem, ki bolezni bodisi nismo preboleli bodisi se nismo cepili, s strani NIJZ odrejena desetdnevna karantena. To pomeni, da ne moremo računati na osem igralcev,« je razkril trener Maribora Sebastijan Škorc.

Na sedežu zveze so sicer včeraj ves dan sestankovali in iskali možnosti, kako rešiti sezono. Proti večeru je predsedstvo OZS imelo tudi sestanek s predstavniki klubov, kjer je padla odločitev, da počakajo, ali si bo vlada morda premislila, spremenila svojo odločitev in vseeno dovolila nadaljevanje prvenstva. »Vsi si želimo, da bi finale prvenstva lahko odigrali do konca, zato skušamo uskladiti termine. A glede na to, da ekipe, ki se še borijo za najvišja mesta, med 1. in 12. aprilom ne bodo smele niti trenirati, je malo verjetno, da nam bo preostale tekme uspelo izpeljati pred 18. aprilom oziroma rokom, ki ga je postavila FIVB, saj ekipe za pripravo potrebujejo vsaj nekaj treninga,« je bil včeraj popoldne pesimističen generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Slovenski odbojki tako še drugo leto zapored grozi, da bo prvenstvo zaradi epidemije odločeno za zeleno mizo. Po takšnem scenariju bi jo najslabše odnesel najuspešnejši klub pri nas, serijski prvak ACH Volley, ki letos lovi 17. zaporedno, skupno pa 18. državno zvezdico. Kljub že skoraj zaključeni končnici je namreč velika verjetnost, da v primeru predčasnega zaključka tekmovanja OZS naslov podeli najboljšima ekipama po rednem delu – Merkur Mariboru in Calcit Volleyju.