»Dovolj imam zapiranja,« je na posnetku slišati neznanega moškega, ki je pred parlament prikorakal s psom in motorno žago. Nanj je planil policist in ga spravil na tla, drugi pa je ugasnil protestno orodje. Policija je po poročanju Večera osumljenca pozneje aretirala. Pri tem nihče ni bil poškodovan, seja pa v državnem zboru nemoteno teče dalje. »Danes, nekaj po 19. uri, je pred stavbo državnega zbora prišel moški s prižgano motorno žago. Policist, ki se je nahajal pred stavbo, je osebo takoj obvladal. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa na kraju trenutno še zbirajo obvestila,« so sporočili s policije.

INCIDENT: Med razpravo o razresitvi @IgorZorcic na vrata #DZ nekdo kar z motorno zago!!! "Dosti imam tega zapiranja," je bilo slisati. Policija ga je takoj aretirala. Nihce ni bil poskodovan. Seja tece dalje. pic.twitter.com/KC3f59TqnF — Anže Božič (@AnzeBozic) March 30, 2021

Posnetek Anžeta Božiča, novinarja POP TV