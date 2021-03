Po zmagi nad Hrvaško in porazu v Rusiji je slovenska nogometna reprezentanca nasedla v Sredozemlju in zapletla svoj položaj v dolgi tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022. V Nikoziji je pokazala premalo vsaj za remi in Ciper se je razveselil zmage z 1:0. Stota reprezentanca sveta je v zahtevni skupini H po tretji tekmi kvalifikacij za točko prehitela slovensko vrsto.

Gostje so odločno odprli tekmo in s kombinatoriko pritisnili na ciprska vrata. Premoč je bila kratkotrajna in gostitelji so hitro vzpostavili ravnotežje. Ciprčani so se osredotočili predvsem na obrambne naloge in prepočasni Sloveniji onemogočali nevarne akcije. Kekovi izbranci so bili v primerjavi z začetkom kvalifikacij skoraj neprepoznavni in brez ideje, kako prebiti ciprski bunker. Kazen je prišla ob koncu polčasa. Stojanović je podal iz avta, Kurtić je izgubil žogo in domači so hitro izigrali nezanesljivo slovensko obrambo. Vratar Oblak je bil nemočen po strelu pod prečko in Slovenija se je po gostovanju v Sočiju tudi na drugi tekmi zapored znašla v zaostanku.

Slovenija je bila raztresena tudi na začetku drugega polčasa. Selektor Kek je posegel po menjavah, da bi se igra razživela in bi njegovo moštvo postalo nevarnejše. Velikega učinka razen nekaj nenatančnih strelov ni bilo. Sloveniji je v Nikoziji vse bolj tekla voda v grlo, nosilci igre so na tretji tekmi v tednu dni postajali vse bolj utrujeni in poraz je bil neizbežen. To je bila ena najskromnejših predstav slovenske reprezentance, odkar je drugi mandat nastopil Kek. Poraz na Cipru med drugim pomeni, da bo treba za preboj na veliko tekmovanje v nadaljevanju kvalifikacij zmagovati v seriji.

»To je krepka zaušnica, ki smo si jo tudi zaslužili. Ciper si je bolj želel zmage. Njegovi igralci so bili hitrejši, bolj dinamični, osvajali so druge žoge. Mi smo igrali v tretji prestavi in pokazali premalo. Naredili smo ogromno napak in čeprav smo poskušali z menjavami dvigniti ritem, nismo bili posebej nevarni. Ne vem, ali smo sploh imeli kakšno priložnost. Moja odgovornost je, da smo bili slabi,« je v kamero Šport TV komentiral selektor Matjaž Kek. Petar Stojanović je pristavil: »Poraza nismo pričakovali, čeprav smo vedeli, da je Ciper dobra ekipa. Največji problem je, ker si nismo dovolj želeli zmage. Po treh tekmah v kvalifikacijah imamo samo tri točke in sedaj zmaga proti Hrvaški ne pomeni nič več. Morali se bomo zbrati in pobrati.«

Ciper – Slovenija 1:0 (1:0) Strelec: 1:0 Pitas (42). Stadion GSP, brez gledalcev, sodnik: Ekberg (Švedska), rumeni kartoni: Iličić, Kurtić. Ciper: Michael, Kusulos, K. Sotiriu, Laifis, Antoniu, Ioanu, Artimatas (od 90. Gogić), Kastanos (od 60. Kiriakov), Papulis (od 82. Loizou), Pitas, P. Sotiriu (od 90. Ilia), selektor: Kostenoglou. Slovenija: Oblak, Stojanović, Blažič, Bajrić, Balkovec (od 80. Kouter –), Kurtić, Bijol (od 58. Črnigoj), Lovrić (od 80. Zahović –), Zajc (od 46. Bohar), Iličić, Kramer (od 58. Vučkić), selektor: Kek. Igralec tekme: Ioanis Pitas (Ciper). Streli v okvir gola: 3:3, streli mimo gola: 3:5, prosti streli: 21:12, koti: 2:6, prepovedani položaji: 2:6, prekrški: 9:14, število podaj: 323:567, število natančnih podaj: 236:472, število napadov: 88:140, število nevarnih napadov: 28:42, posest žoge (v odstotkih): 39:61.