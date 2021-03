Lastnik SpaceX Elon Musk se je ob neuspešnem testu pošalil: »Vsaj krater je na pravem mestu.« Ostanki so namreč padli tja, kamor bi morala pristati raketa.

At least the crater is in the right place! — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021

Prototip SN11, ki so ga izstrelili iz Teksasa, je imel očitno težave z enim od motorjev. »Nekaj resnega se je zgodilo med spuščanjem. Izvedeli bomo, kaj se je zgodilo, ko bomo preiskali ostanke kasneje danes,« je na Twitterju zapisal Musk.

To je bil že četrti neuspešen test te rakete, a v SpaceX poudarjajo, da gre za nabiranje podatkov in učenje na napakah. Decembra in januarja sta sicer prototipa SN8 in SN9 strmoglavila in eksplodirala, 3. marca pa je prototip SN10 uspešno pristal, a ga je nekaj minut kasneje razneslo.

V družbi SpaceX načrtujejo, da bo raketa Starship nekoč prevažala tovor in ljudi na Luno in Marsa. Musk si želi, da bi bila raketa v celoti namenjena večkratni uporabi.

Ko bo raketa enkrat dokončana, bo imela predvidoma 37 motorjev, v višino pa bo meril 120 metrov. V Zemljino orbito bo lahko ponesla 100 ton tovora.