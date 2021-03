Za slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih je nepozabna sezona z zgodovinskimi uspehi. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu so Slovenke osvojile komplet kolajn. Nika Križnar je postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici, na ekipni tekmi so Nika Križnar, Ema Klinec, Špela Rogelj in Urša Bogataj postale podprvakinje, na premierni tekmi na veliki skakalnici pa je Nika Križnar skočila do brona. Edino razočaranje je bila tekma mešanih ekip z uvrstitvijo na četrto mesto. Najslajše je prišlo na koncu sezone svetovnega pokala, ko je Nika Križnar v Čajkovskem dvignila veliki kristalni globus. Boj za najprestižnejšo lovoriko zime je bil ogorčen, saj je Japonka Sara Takanaši zaostala za devet točk, Avstrijka Marita Kramer pa za 11.

Enajsturna vožnja v avtobusu čez Ural v Čajkovski

»Veliki kristalni globus nam je vsem orosil oči in prinesel veliko zadovoljstva. Osvojitev globusa je med vsemi lovorikami v sezoni najtežja. Na visoki ravni smo bili od junija naprej, zato menim, da smo bili najboljša ekipa, čeprav nismo zmagali v pokalu narodov. Vsaka tekma je bila živčna vojna, a končna zmaga je še slajša, ker je bila tesna,« je povedal glavni trener Zoran Zupančič na včerajšnji tiskovni konferenci prek aplikacije zoom, ki jo je tiskovni predstavnik SZS Tomi Trbovc zaradi prometne nesreče in zastoja na primorski avtocesti vodil kar s počivališča.

Slovenska vrsta je imela obilo težav zaradi koronavirusa na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je moral zaradi pozitivnega testa v karanteno glavni trener Zupančič, in na ruski turneji, kjer je bila vsa ekipa izolirana, čeprav so selektor in večina tekmovalk že preboleli covid-19. »Ko sem bil v Nižnem Tagilu pozitiven na testiranju, so me odpeljali v gozd v podrto hišo, v kateri sem bil brez interneta in telefonske povezave. Zelo me je ujezilo, ko sem izvedel, da je izolirana vsa ekipa. Po posredovanju zelo vplivnih ljudi so me ponovno testirali, saj v Rusiji lahko delajo test PCR le na deset dni,« je pripovedoval Zupančič. Živčna vojna je trajala en dan, medtem pa so preostale reprezentance z luksuznim vlakom odpeljali v Čajkovski. Ko je bil Zupančič negativen na testu, je bilo treba za Slovenke organizirati avtobusni prevoz, a po štiriurnem čakanju so izvedele, da ne bo prišel. Urediti so morali dokumente, da so iz karantene dobile tudi smuči. »Ob eni uri v noči s ponedeljka na torek smo le dočakali avtobus in nato smo doživeli enajsturno vožnjo čez gorovje Ural v Čajkovski,« je rusko dogodivščino opisal Zupančič.