Nepreslišano: Antiša Korljan, komentator

Predlagani ukrepi so verjetno smiselni. Velja jih upoštevati, če želimo zaživeti kolikor toliko normalno, o predlogih stroke laiki niti ne moremo kvalificirano dvomiti. Epidemija je pač resna stvar in epidemiologija resna veda. Težava nastopi v trenutku, ko ukrepe začnejo pojasnjevati Janša, Počivalšek, Tonin in soborci. Resno jim namreč manjka verodostojnosti, ki so jo zaigrali sami.