Do menjave na vrhu Pošte Slovenija prihaja le slab mesec po imenovanju novega nadzornega sveta Pošte, v katerem so si po politični kombinatoriki položaje razdelile SDS in ostale stranke vladajoče koalicije. Novi nadzorniki so v začetku marca postali Tomaž Kokot, Aleš Buležan, Franci Mihelič, Renko Ervin Tomaž Kostanjevec in Matjaž Fortič. Kokot je bil nedavno imenovan tudi za predsednika nadzornega sveta Pošte. Njegovo funkcijo je zdaj prevzel Franci Mihelič, ki prihaja iz politične kvote NSi.

Kot sporočajo iz Pošte Slovenija, je Tomaž Kokot »opravil magisterij ekonomskih in poslovnih ved 2. bolonjske stopnje, trenutno opravlja doktorski študij na področju projektnega managementa. Ima delovne izkušnje s področja vodenja, koordiniranja in usmerjanja aktivnosti podjetja, koordiniranja dela organizacijskih enot, vodenja finančnega poslovanja podjetja ter prestrukturiranja ali reorganiziranja podjetja, vodenja širitve poslovanja podjetja na nove trge in nova tržna področja ter vpeljave novih poslovnih modelov.« Širši javnosti pa je Kokot znan kot kandidat SDS za župana občine Poljčane leta 2018.

Dosedanja člana vodstva Pošte Slovenije, Andrej Rihter in Vinko Filipič ostajata v upravi družbe.