Izjava, vrednote in nacionalni interes

Tole ni več novo, a saj ni bilo niti, ko je bilo še sveže. In ostaja z nami. Govorim o Izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države. Akademiki ugotavljajo, da imamo kot narod »razklan zgodovinski spomin na eno ključnih obdobij slovenske preteklosti z vsemi negativnimi posledicami za sedanjost in prihodnost«. Lek za to so vrednote, na podlagi katerih bomo skupno gledali na preteklost. Zato moramo »imeti soglasje o temeljnih vrednotah, na katerih temeljimo kot narodna skupnost Slovencev«. Te vrednote so univerzalne. »To pomeni, da je naše stališče do zla, ki smo si ga prizadeli kot narod, lahko utemeljeno in opredeljeno le v okviru univerzalnih etičnih vrednot« oziroma »občeveljavnih etičnih načel«.