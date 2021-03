Virus se najbolj širi v proizvodnji

Ker dokaj redno spremljam dogajanje okrog epidemije, kljub vsej pozornosti nikjer nisem zasledil, kakšna je situacija v množični proizvodnji. Pri tem ne mislim masovnosti v smislu količine proizvodov, temveč v smislu števila izvajalcev. Popolnoma se strinjam s tistimi, ki trdijo, da se virus ne more intenzivno širiti v mali storitveni dejavnosti, kjer je zelo enostavno vzpostaviti pogoje za popolno varnost storitev. Šiviljstvo kot popravilo oblačil, čevljarstvo kot popravilo, kemično čiščenje, male prodajalne, mali servisi, kot so urarji, radio- in TV-servisi, zlatarji, trafike, vse to in še marsikatero dejavnost se da organizirati po vseh vidikih varnosti, in to zgolj z najosnovnejšimi ukrepi: razdalja, maska in razkužilo ter samo stranka in izvajalec v relativnem kontaktu. Malo težje je v gostinstvu, pa menim, da bi se tudi dalo, s primernimi separeji in prezračevanjem teras itd. tudi to urediti. Za vse te kategorije se začne ob vsakem zaostrovanju in sproščanju halo brez primere, popolnoma brez potrebe.