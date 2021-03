Koronavirus ne bo ustavil poletnega festivala

Festival Ljubljana z upanjem zre v poletne mesece, ko naj bi potekal 69. Ljubljana Festival. Napovedali so številna slovita imena iz sveta glasbe in umetnosti. Navkljub epidemiološkim razmeram so to lahko storili tudi zato, ker imajo močno (finančno) zaledje pri svoji ustanoviteljici, Mestni občini Ljubljana.