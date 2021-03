Pandemija koronavirusa je prinesla veliko izzivov na več področjih našega življenja. »Meje med zasebnim in delovnim okoljem se brišejo, komunikacija se vse bolj seli na splet in družbena omrežja, strah in negotovost, povezana z virusom, pa se selita tudi v delovno okolje. Vse to lahko vzbuja veliko stresa, tesnobnosti, depresije in negativnih čustev,« poudarja učiteljica joge Lea Avguštin. Z njo se strinja tudi psihologinja Brigita Vončina: »Pandemija in z njo povezani ukrepi povzročajo pri posameznikih številne stiske, kadar pa je stisk preveč in jih ne obvladujemo več, se lahko posledično pojavijo tudi težave v duševnem zdravju. Na to opozarjajo številni strokovnjaki s področja duševnega zdravja, ki opažajo, da je v času pandemije bistveno več klicev na pomoč. Vzrokov za stiske ljudi je več. Na podlagi raziskave NIJZ glede potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije covida-19 vidimo, da so posamezniki stiske najpogosteje doživljali zaradi strahu pred okužbo, strahu pred negotovo prihodnostjo in skrbjo glede izgube oziroma omejitve svoboščin.«

Ravnovesje med poslovnim in zasebnim

Pomembno je, da človek v teh negotovih razmerah in ob nenehnih spremembah vzpostavlja ravnovesje in ga tudi vzdržuje, pojasni izobraževalna trenerka in coachinja v Glotta Novi in Velnes akademiji Urška Vahtar: »Ko delamo od doma, je pomembna tudi dimenzija domačega prostora. Treba je dobro načrtovati in utiriti dnevne urnike, predvidevati fleksibilnost, postaviti prioritete, kaj vse želimo in zmoremo urediti v danih okoliščinah, na kaj lahko vplivamo in na kaj ne moremo. Dobro je najti ravnovesje zase, ki je lahko različno od drugih, torej ravnovesje med delom, zdravjem, družino in prijatelji, počitkom, hobiji, zabavo. To so lahko naši podporni stebri, znotraj katerih lahko iščemo ravnovesje za svoje zadovoljstvo in izpolnjenost.« Po besedah Vahtarjeve je ravnovesje pomembno tudi zato, da smo učinkoviti in aktivni ter optimalno delujemo na več področjih: »Pri tem nam je lahko v veliko podporo tudi duševni velnes. Treba se je prilagoditi in naučiti, da smo sami odgovorni zase, za svoje življenje, za zdravje in dobro počutje – za svoj duševni velnes. Zato je odločitev, da poiščemo prave informacije zase, zelo pomembna.«

Lea Avguštin je prepričana, da človek, ki se ne počuti dobro, tako telesno kot duševno, ne more dobro delati in delovati – tako zasebno kot profesionalno: »Veliko se poroča o upadu motivacije ter produktivnosti zaposlenih, ki so primorani delati od doma ter hkrati skrbeti za šoloobvezne otroke. Skrb za duševno zdravje na način, da znamo poskrbeti v prvi vrsti tudi zase in sami sebi nameniti košček časa v dnevu, je v tem času še kako pomembna, a je lahko zaradi finančne krize, težav z organizacijo dela in ukrepov, vezanih na telesno zdravje, hitro spregledana.«

Brigita Vončina razloži, da se upravljanje časa nanaša na vrsto veščin in tehnik, ki jih uporabljamo za to, da svoj čas ustrezno razporedimo in dosežemo zastavljen cilj: »S tem povezane dejavnosti vključujejo načrtovanje, organiziranje, določanje prednostnih nalog in tako dalje. Upravljanja časa se lahko naučimo, potrebna je tudi dobršna mera samodiscipline, nedvomno pa je ustrezna izraba časa prvi pogoj, da v življenju dosežemo cilje.«