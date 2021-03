Mednarodna žirija v sestavi Nataša Bučar, Dragan Barbutovski in Ketty Nivyabandi je na letošnjem 23. Festivalu dokumentarnega filma nagrado Amnesty International Slovenija podelila dansko-francoskemu dokumentarcu PunčkaSebastiena Lifshitza, ki je »tenkočutna in poglobljena študija stiske transspolne osebe, ki se sooča z občutenjem razkola med njenim biološkim spolom in spolom, s katerim se pri svojem bivanju identificira«. Stiska je še posebno grozljiva zaradi dejstva, da gre za osemletno deklico, ki se sooča z nasilnim zavračanjem okolice, da bi sprejela njeno drugačnost.

Posebno omembo pa je žirija dodelila nemškemu filmu Primer spolne zlorabe režiserke Alison Kuhn. V filmu pet igralk, ki so na začetku svoje profesionalne poti, z gledalci deli izkušnje zlorab in manipulacij, ki so jih bile deležne med avdicijo za film. »Gre za pomembno filmsko delo, ki osvetljuje skriti svet ozadja filmskega ustvarjanja, ki je pogosto vse prej kot romantično in profesionalno,« piše v obrazložitvi.

S FDF so še sporočili, da bo nagrajeni film Punčka po koncu festivala od 1. do 4. aprila na ogled prek spletne strani Cankarjevega doma, prav tako bo po tej poti zaradi velikega zanimanja občinstva dostopen še film Ujete v medmrežju, ki ga podpisujeta Barbora Chalupova in Vit Klusak. sta