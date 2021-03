Po izstopu poslanca Igorja Zorčiča iz poslanske skupine SMC prejšnji teden je namreč koalicija vložila predlog za njegovo razrešitev z mesta predsednika DZ, o katerem bo DZ odločal popoldne. Za razrešitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, če do nje pride, pa je še danes pričakovati predlog za izvolitev novega predsednika DZ, in sicer Jožefa Horvata (NSi).

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han se sprašuje, ali je treba res dva dni pred zaprtjem države in ob številnih nejasnostih menjati predsednika DZ, ob tem da ni jasne politične slike v DZ. Na vprašanje, ali ne bi ravno današnje glasovanje razčistilo politične slike, je odgovoril, da bi to lahko naredili na drugačen način, in sicer da bi se morale stranke jasno opredeliti, ali so stranke koalicije.

Po njegovi oceni se lahko zgodi, da bodo po današnjem glasovanju ostali brez predsednika DZ in ne izvolili novega. Pozval je, da se v času zaprtja države tudi »državni zbor spusti politični v lock-down« in poskušajo razmisliti, kaj je dobro za državo in kaj ne.

Poslanci SD bodo po Hanovi napovedi prevzeli glasovnice in glasovali proti Zorčičevi razrešitvi. »Ker mora koalicija imeti večino, bo pač morala koalicija izvoliti gospoda Horvata in bom tudi tam proti,« pa je napovedal glede drugega glasovanja. Ob tem je dodal, da ima ključ do predčasnih volitev v rokah največja vladna stranka.

Po oceni predsednice SD Tanje Fajon smo vsak mesec bližje predčasnim volitvam. »Če danes ne bo uspela ta zamenjava predsednika DZ, smo gotovo še en velik korak bližje,« je ocenila. Po njenih besedah bi bila to edina modra pot za »novo politično trdno, stabilno vlado«.

V Levici svarijo pred popolno podreditvijo DZ Po mnenju vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovca pa je menjava vodstva DZ povezana z vprašanjem, ali imamo v državi še delitev oblasti. Po njegovih besedah bi izvolitev predsednika DZ iz vrst tistih, ki so še ostali v koaliciji, pomenila »popolno podreditev DZ in ga spremenila v glasovalni stroj, kar je pač nesprejemljivo«. V Levici bodo tako pri glasovanju o predlogu razrešitve aktualnega kot v primeru predloga za izvolitev novega prevzeli glasovnice in enotno glasovali proti, je napovedal Vatovec. Na vprašanje, ali bo po njegovem mnenju koaliciji uspelo zbrati 46 glasov, je Vatovec odgovoril, da je to v prvi vrsti odvisno od DeSUS in poslancev narodnih manjšin. Slednja bi se morala glede na preteklo prakso pri takšnih glasovanjih vzdržati, je dejal Vatovec, a izrazil nekaj dvomov zaradi ponedeljkovega »darila ministra Zdravka Počivalška narodni skupnosti«. »Govorimo o 2,8 milijona evrov spodbud za madžarska podjetja,« je pojasnil. Vatovec sicer upa, da ta akcija koalicije ne bo uspela in da bo tudi »prvi korak tudi k predčasnim volitvam in dokončnemu sesutju te vlade«. Han pa je glede glasovanja poslancev narodnih skupnosti, katerih glas zna biti odločilen, spomnil, da sta bila manjšinska poslanca v zgodovini že jeziček na tehtnici, čeprav je poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža nedavno dejal, da osebno ne želi biti jeziček na tehtnici. Žiža je sicer napovedal, da bosta manjšinska poslanca glasovala po lastni vesti. Koalicijske SDS, NSi in SMC imajo skupaj 38 glasov, skupaj s poslanci SNS in DeSUS pa 45 glasov. Medtem ko SNS napoveduje podporo Zorčičevi razrešitvi, se v DeSUS še niso izrekli.