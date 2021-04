Za začetek je treba narediti inventuro naših prehranjevalnih navad, pogledati v domači hladilnik in postopoma z jedilnika in nakupovalnega listka izločiti vsa živila, ki obremenjujejo naše telo, predvsem močno predelano hrano. Na dnevnem jedilniku naj bo čim več zdravega in predvsem svežega sadja, sezonske zelenjave in zelišč, polnovrednih žit in naravna voda. Dnevni urnik naj vključuje tudi gibanje, četudi le sprehod ali hitro hojo po svežem zraku.

Vsaka dieta pa ni za vsako telo, zato ni odveč, če se pred začetkom razstrupljanja ali posta posvetujete s strokovnjakom za prehrano, nutricionistom ali osebnim zdravnikom. Čudežne diete ne obstajajo, pri čiščenju telesa ni bližnjic.

Naravna razstrupljevala

Pripravite si naravne sokove iz vode in sadja, oboje v enakem merilu. Izberite kivi, jagode, jabolka, hruške, grozdje, ananas in ribez. Od zelenjave in zelišč lahko za naravne čistilne sokove uporabite redkvico, rdečo peso, korenje in zeleno, meto, liste zelenega peteršilja in žajbelj. Sok, sadni ali zelenjavni, pijemo nekajkrat na dan, vmes pa ne smemo pozabiti na pitje vode z dodatkom naravnega limonovega soka, za bolj pogumne z dodatkom jabolčnega kisa. Tekočino lahko pridobivamo tudi z naravnimi čaji iz kopriv, mete ali lipe. Med naravnimi razstrupljevali je še posebej popularna kopriva, ki je bogat vir organskih kislin in rudnin.

Za boljše delovanje prebavnega trakta ne pozabite na uživanje probiotičnih jogurtov, ki jih zaužijete še pred sadnim zajtrkom. Za kosilo si privoščite prve pomladanske solate, regrat, šparglje, motovilec in redkvice. Dodajte jim sončnična ali sezamova semena, rozine, mandeljne, lešnike ali orehe. Ljubitelji juh poskrbite, da bo zelenjava skuhana na pari, brez dodatka soli.

Vse našteto si lahko privoščite kot kratkotrajno, tridnevno dieto. Ne pozabite na zmernost na vseh področjih, pri prehranjevanju, gibanju in pregrehah. Glede na to, da bo vreme čedalje toplejše, bo vaše telo potrebovalo več mineralov in vitaminov in lahko prebavljivo hrano. Svinjsko meso zamenjajte s perutnino ali ribami. Zmernost naj bo prisotna tudi pri uživanju mleka, mlečnih izdelkov in jajc, pozabite na cvrtje, uporabljajte kuhanje v pari ali blanširanje. Beli sladkor nadomestite z rjavim, medom ali javorovim sirupom. Telo vam bo hvaležno.