Umivanje intimnih ženskih predelov z neprimernimi mili ali šamponi je škodljivo in lahko vodi v vnetja, saj neustrezna nega odpira pot mikroorganizmom. Agresivna mila namreč spreminjajo kisel pH vagine in poškodujejo njeno floro, ki je naravni ščit pred vdorom nevarnih mikroorganizmov. Zato je v prvi vrsti pomembno, da ima negovalni izdelek za te nežne predele telesa kisel pH, nekje med 3,5 in 5,5. Priporoča se uporabo tekočega intimnega mila brez umetnih dišav in kemikalij. Dobrodošla so preverjena intimna mila, obogatena z zelišči, saj s tem delujejo protivnetno in antiseptično. Blaga in nevtralna mila z nevtralnim ali rahlo alkalnim pH pa so zelo priporočljiva za dekleta pred puberteto in med njo, saj imajo nekoliko drugačno vaginalno floro kot odrasle ženske.

Previdno s penečimi kopelmi in dišečimi olji Na splošno se za dnevno higieno priporoča tuširanje in ne kopanje. Na to morajo biti pozorne predvsem ženske, ki imajo pogosto vnetja nožnice. Kopel se odsvetuje, saj se pri tem lahko spere zaščitna sluz nožnice, uniči se kislost in s tem oslabi njeno naravno obrambno sposobnost. Enako se lahko zgodi pri plavanju v bazenu s klorirano vodo ali v masažni kopeli. Kopel sicer učinkuje pomirjujoče, a prepogosta uporaba penečih kopeli in dišečih olj ter parfumiranih mil lahko v intimnih predelih poruši naravno ravnovesje. Za ženske, ki kljub vsemu prisegajo na kopeli, se priporoča uporabo naravnih kopeli, na primer s pripravki iz kamilice ali ognjiča. Ti dve naravni sestavini delujeta zelo sveže in blagodejno na celotno telo. V kopelih se lahko uporablja tudi izvlečke propolisa, grenivke in čajevca. Na drugi strani se pojavlja problem, da pretirana uporaba sredstev za osebno higieno, tudi intimnih dezodorantov, ali napačno izbrano intimno milo določenega proizvajalca povzroča srbenje, vnetje in zatekanje. Zato je treba izbrati tisto negovalno sredstvo, ki odgovarja vam osebno. Intimna mila je na splošno priporočljivo uporabljati le do dvakrat na dan. Intimne dele umivamo z rokami in ne z raznimi gobicami, ki so lahko prava gojišča bakterij.

Ko pride do težav Na odpornost nožnične sluznice pa ne vpliva samo agresivna ali napačno izbrana intimna kozmetika, ampak tudi vsakdanji stres, uživanje antibiotikov, prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, kontracepcijske tablete in spodnje perilo iz nenaravnih materialov. Porušeno naravno vaginalno ravnovesje lahko vodi do številnih težav, od blagih vnetij do hudih okužb. Najpogostejši vzroki za vnetje so vaginalna glivična okužba, bakterijska vaginoza in klamidija. Najpogostejša znaka, ki nakazujeta, da je prišlo do težav v vaginalnem predelu, sta srbenje in pekoč občutek v nožnici. Pojavijo se lahko tudi gost bel izcedek, rdečina in oteklina nožnice. Veliko žensk se zateka k samozdravljenju teh okužb, tudi z domačimi pripravki iz jogurta, vendar je tako zdravljenje le kratkoročna rešitev. O blagih težavah se lahko ženske posvetujejo tudi s farmacevtom, saj je nekaj mazil za odpravljanje vaginalnih težav na voljo brez recepta. V primeru ponavljajočih se ali večjih težav pa je treba obiskati ginekologa, ki bo prepoznal težave in pomagal odstraniti vir okužbe. Največkrat se ta vnetja zdravi z mazili, v bolj agresivni obliki okužbe pa tudi z drugimi zdravili na recept.

