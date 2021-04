Priporočljivo je, da se ženske izogibajo prevelikim psihičnim in telesnim obremenitvam. Zdrav način življenja pa pomeni med drugim dovolj spanja – ponoči od sedem do osem ur, omejitev uživanja prečiščenih ogljikovih hidratov (bela moka, sladkor…), alkohola in kofeina. Prehrana naj bo uravnotežena s polnovrednimi živili, zelenjavo in sadjem, dovolj vitamini in minerali, zelo priporočljivo je, da ženske uživajo živila, ki vsebujejo rastlinske estrogene (fitoestrogene) – sojo in sojine izdelke, lan in laneno moko, pšenico, oreščke, ovsene kosmiče, jabolka…

Silno pomembna je redna telesna aktivnost s primerno obremenitvijo oziroma prilagojeno sposobnostim posameznice. Priporočena je redna vadba vsak dan ali vsaj tri- do štirikrat na teden, kar je pomembno za gradnjo in vzdrževanje močnih kosti in mišic. Vadba je lahko hoja, kolesarjenje, gibanje v vodi – vodna aerobika, hoja v vodi, plavanje… Znano je, da plavanje odganja črne misli, saj se v telesu sprošča hormon sreče, ki deluje kot naravni antidepresiv. Plavanje okrepi notranjo energijo in vrača veselje ter optimistične misli. Že samo s potopom v vodo naredimo telesu veliko dobrega, saj voda med drugim sprošča napetost v mišicah, izboljšuje prekrvljenost tkiv in s tem krepi obrambne mehanizme v telesu.

Pozitivno razmišljanje Priporočljivo je tudi sončenje, svetuje program DORA, obraz in roke je dobro imeti na zmernem soncu trikrat na teden po petnajst minut, kar zadosti potrebam po vitaminu D za ohranjanje kostne gostote. Še posebej pomembno je druženje s pozitivnimi, naklonjenimi ljudmi, negativcem pa se raje na daleč izognimo. Naravni pripomočki v obliki čajev, olj, tinktur in kapsul blažijo težave (pred)menopavze. Mednje sodi navadni hmelj, ki je sicer anafrodiziak, sredstvo za rast las in predvsem pomirjevalo, saj preprečuje nespečnost in hormonske migrene. Tudi lan, ki so ga že 3000 pr. n. št. v Egiptu pridelovali za hrano, zelo koristi – že 25 gramov lana na dan lahko omili značilne (pred)menopavzne težave. Prav tako navadna plahtica (oblika listov spominja na plašč), ki je posebno cenjena v nekaterih deželah vzhodne Evrope.