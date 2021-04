OVEN Zdaj je čas, da postanete bolj prijazni sami s sabo, da začnete početi tisto, kar vas bo razveseljevalo in ne utrujalo. Zavedajte se, da je zdaj čas načrtovanja vaše prihodnosti. Vaši talenti se bodo prebudili, od vas pa bo odvisno, ali jih boste tudi razvijali. Druga polovica aprila bo dobra za denar, zadnji dnevi pa za urejanje vašega doma.

BIK Le kaj boste morali spustiti iz svojega življenja, da boste naredili prostor nečemu novemu? Spustite tisto, kar vas ovira, kar vam ne dovoli rasti, kar vas ne osrečuje. Do štirinajstega se boste precej poglabljali vase, potem bo v vas posvetil žarek lepote, miline in gracioznosti, nato pa bosta prišla v vas še veselje in prepotrebni optimizem.

DVOJČKA Ne boste prelagali današnjih opravil na jutrišnji dan, saj boste imeli veliko energije in želje po akciji. A bolj ko tisto, kar morate, boste želeli delati tisto, kar si srčno želite – in to bo tisti preboj v vas, ko boste lahko vse bolj svobodno dihali, ko se boste počasi rešili iz okov omejitev. Konec meseca boste bolj usmerjeni v finance, a tudi v zdravo življenje.

RAK Nestabilna prihodnost vas bo motila bolj kot sicer in želja po stabilnosti bo močna, hrepeneča. Spraševali se boste, kaj sploh lahko naredite, kakšne odločitve sprejeti, da boste svobodnejši, kaj spremeniti v življenju. Osredotočeni boste na delo, na to, kaj lahko prispevate k lepšemu svetu. Konec meseca boste dobili pospešek energije za ukrepanje.

LEV V odnosih bo ta mesec potrebne več pozornosti, sklepanja kompromisov, treba bo znati poslušati, še bolj tenkočutno prisluhniti drugi osebi in manj govoriti. Siti ste že vseh omejitev, vroče-hladnega vzdušja, vse bolj boste želeli napredovati poslovno in biti vidni ter pohvaljeni. V drugi polovici aprila boste bolj udarni, saj boste veliko jasneje videli svojo pot.

DEVICA April bo mesec, ko boste po eni strani morali več narediti za zdravje, a bo tudi mesec, ko se bo v vas marsikaj spremenilo, saj boste razmišljali na nov način in boste prišli do novih spoznanj o življenju. Resnica vam bo pomembna, še bolj pravičnost, ki je velikokrat ni. Ta mesec se učite, berite, spoznavajte nova, višja znanja, bodite odprti in zaupajte vase.

TEHTNICA V prvi polovici meseca boste v ljubezni in drugih odnosih potrebovali več zaupanja in razumevanja druge strani. Dva glasova se bosta oglašala v vas. Eden bo govoril, da bodite stabilni in odgovorni, drugi pa bo vpil, da se osvobodite vezi in bodite svobodni. Bo pa druga polovica aprila boljša za odnose, za harmonijo, finance in vašo notranjo spremembo.

ŠKORPIJON Iskali boste ravnovesje med tem, kaj se od vas pričakuje, in tem, kaj si želite. Radi bi bili svobodni, želeli boste narediti korak v neznano, novo smer, a zadrževale vas bodo misli glede odgovornosti. Sredi meseca boste imeli prav posebne misli, ki bodo lahko zdravile, in besede, ki bodo naredile spremembo v drugih ljudeh. Potem pa bo prišla harmonija.

STRELEC Včasih so vaše misli vaše največje sovražnice, zato nehajte toliko razmišljati, tuhtati o preteklosti in najdite v sebi tisti žar, ki vzplamti optimizem in radost. Popustite vezi, ki jih imate napeljane okrog sebe, ter se ne obremenjujte z denarjem. Bolj radostni ko boste, bolj zdravi boste. Razlogov za veselje je veliko, samo osredotočite se nanje in bo vsega lepega prišlo še več.

KOZOROG Ves mesec boste nihali med omejitvami, ki si jih največkrat postavljate sami, odgovornostjo in disciplino ter med željo po odkrivanju vsega novega, po uživanju in svobodi. Sledite notranjim vzgibom, prepustite se kreativnosti in plavajte s tokom. Bo pa druga polovica meseca lažja, bolj umirjena čustva boste imeli in lahko se pripravite na prenovo doma.

VODNAR Energije meseca aprila vas bodo spodbujale in usmerjale, da stopite iz območja udobja, da si upate narediti nekaj novega, drugačnega, nekaj, česar si v zadnjih mesecih niste upali. To je lahko povezano tudi z vašo družino in domom. Konec aprila bo dober čas za povezovanje z ljudmi, za komunikacijo, lahko za nakup avtomobila in podpise pogodb.

RIBI Če se vam zdi, da vas nekaj stiska za vrat, da ne morete povedati vsega, kar vam leži na duši, boste sedaj lahko marsikaj spustili iz sebe. Tesnobnemu vzdušju naredite konec in začnite pisati svoje občutke. Vsak dan pišite in potem vsak dan to tudi zažgite. Vaši talenti, ki jih je veliko, bodo tako privreli na dan, bolj samozavestni boste in notranje lažji.